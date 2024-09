Hinter den Kulissen im Alten Schauspielhaus: Drei Schneiderinnen bringen Glanz in „Die gefährlichen Liebschaften“

1 Bis zu 16 Meter Stoff stecken in jedem Kostüm für die Auftaktpremiere im Alten Schauspielhaus. Schneidermeisterin Denise Pelludat hat alle Hände voll zu tun. Foto: /Julian Rettig

Von wegen Sommerpause: Im Alten Schauspielhaus rattern die Nähmaschinen. Für die drei Damen daran wird gerade ein Traum aus Spitze, Schleifen und Seidenstoffen wahr.











Von außen betrachtet wirkt es so, als ruhten die Theater in der Stadt noch im Sommerschlaf. Doch wer aufmerksam ist, hört aus geöffneten Fenstern, dass schon fleißig an der nächsten Spielzeit gearbeitet wird. Nähmaschinen surren zum Beispiel in einem oberen Stockwerk in der Marienstraße. Die Kostümabteilung der Schauspielbühnen ist hier untergebracht. Für die Auftaktpremiere der Spielzeit im Alten Schauspielhaus, das mehr oder weniger gegenüber liegt, werden hier gerade zig Meter Stoff in prächtige Rokoko-Roben verwandelt.