Hinter den Kulissen des Volksfests: Wenn der Maßkrug-Gürtel schlappmacht

Albtraum jeder Bierzelt-Bedienung: ein gerissener Gürtel oder ein aufgeplatzter Geldbeutel. In solchen Fällen sind Sebastian und Sandra Erhart in ihrem Service-Truck zur Stelle.
In den Bierzelten auf dem Cannstatter Wasen kann es schon mal heiß hergehen. Viel Bier und ausgelassene Stimmung auf den Bänken hinterlassen nicht nur bei den Besuchern ab und zu Spuren. Auch das Equipment der Servicekräfte wird regelmäßig auf eine Zerreißprobe gestellt. Doch was tun, wenn der massive Kellnergürtel, auf dem das Gewicht von bis zu 18 Maßkrügen – immerhin rund 40 Kilo – lastet, seinen Dienst versagt? Oder die Naht am gutgefüllten Geldbeutel platzt? Dann machen sich die Angestellten in Richtung des Wohnwagenparks der Schausteller auf. Denn etwas abseits vom Wasen-Trubel steht der „Gastrokönig“: eine mobile Reparaturwerkstatt samt Verkaufsstand.