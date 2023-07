1 Zwei Verteidiger mit unterschiedlichen Entwicklungen: Marc Kempf (links) hat seinen Stammplatz verloren, während Konstantinos Mavropanos überzeugt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Stuttgart - Das Fußballjahr ist für den VfB Stuttgart enttäuschend zu Ende gegangen. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo verlor mit 0:1 beim 1. FC Köln und rutschte auf den Relegationsplatz in der Bundesliga ab. Abstiegssorgen begleiten den Traditionsclub in die kurze Weihnachtspause. Dabei hatte die Hinrunde so gut begonnen. Der VfB gewann 5:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth und grüßte nach dem ersten Spieltag von ganz oben. Im weiteren Verlauf der ersten Saisonhälfte haben sich bestimmte Spieler sehr unterschiedlich präsentiert.