Hingucker in roter Robe: Selena Gomez und Benny Blanco turteln bei den Emmy Awards

In einem roten Kleid mit langer Schleppe und mit verliebten Gesten für ihren Verlobten Benny Blanco hat Selena Gomez einen der spektakulärsten Auftritte bei der Emmy-Preisverleihung hingelegt.
Der rote Teppich bei der Emmy Preisverleihung wurde am Sonntagabend zum Paarlauf. Viele Prominente zeigten sich an der Seite ihrer Lieben. Jason Segel etwa posierte mit seiner Verlobten Kayla Radomski, Jake Gyllenhaal mit seiner Freundin Jeanne Cadieu, Michelle Williams mit Ehemann Thomas Kail, Harrison Ford strahlte neben Calista Flockhart. Am meisten Aufmerksamkeit aber erregten Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37), die bald heiraten wollen.