Hingucker in roter Robe: Selena Gomez und Benny Blanco turteln bei den Emmy Awards

In einem roten Kleid mit langer Schleppe und mit verliebten Gesten für ihren Verlobten Benny Blanco hat Selena Gomez einen der spektakulärsten Auftritte bei der Emmy-Preisverleihung hingelegt.

Der rote Teppich bei der Emmy Preisverleihung wurde am Sonntagabend zum Paarlauf. Viele Prominente zeigten sich an der Seite ihrer Lieben. Jason Segel etwa posierte mit seiner Verlobten Kayla Radomski, Jake Gyllenhaal mit seiner Freundin Jeanne Cadieu, Michelle Williams mit Ehemann Thomas Kail, Harrison Ford strahlte neben Calista Flockhart. Am meisten Aufmerksamkeit aber erregten Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37), die bald heiraten wollen.

Hingucker in Louis Vuitton Vor den Fotografen zeigte sich das Paar sehr verliebt und turtelnd, beide tauschen immer wieder tiefe Blicke aus und küssten sich. Selena Gomez zog auch in ihrem scharlachroten Neckholder-Kleid von Louis Vuitton mit einer langen Schleppe alle Blicke auf sich und sorgte damit für einen der beeindruckendsten Auftritte des Abends.

Zu ihrer Hingucker-Robe trug die "Only Murders in the Building" Schauspielerin laut "Page Six" Ohrringe aus Platin und 18-karätigem Gold, die mit unbearbeiteten Rubinen und Diamanten funkelten, sowie zwei Diamantringe von Tiffany & Co. An ihrer linken Hand präsentierte sie ihren Marquise-Diamant-Verlobungsring, entworfen von Abril Barret. Musikproduzent Benny Blanco wählte einen schwarzen Satinanzug und ein Hemd mit perlenbesetzten Blumendetails.

Im vergangenen Jahr war Gomez bei den Emmys in der Kategorie "Beste Comedy-Darstellerin" nominiert. Damals erschien sie in einem schwarzen Samtkleid von Ralph Lauren. Obwohl sie dieses Jahr nicht für einen Emmy nominiert war, kann die Schauspielerin auf mehrere andere Erfolge stolz sein, darunter die Leitung ihres Imperiums "Rare Beauty" und die Veröffentlichung neuer Musik. Am 9. September feierte zudem die fünfte Staffel ihrer Erfolgsserie Premiere.

Hochzeit noch in diesem Monat?

Zudem läuft es auch privat rund, wie auch ihr jetziger Turtelauftritt bewies. Ihren Junggesellinnenabschied feierte sie in Cabo/Mexiko, wovon sie auf Instagram mehrere Schnappschüsse postete. Die Hochzeit soll angeblich noch im September stattfinden.

Benny Blanco und Selena Gomez bestätigten ihre Beziehung im Dezember 2023, rund ein Jahr später folgte die Verlobung. "Für immer beginnt jetzt", schrieb sie damals zu einem Foto ihres Diamantrings.