Hingucker-Accessoire: Blauer Pelzkragen: Jeff Goldblum plüschig bei Wicked-Premiere

(eyn/spot) 19.11.2024 - 07:16 Uhr , aktualisiert am 19.11.2024 - 07:16 Uhr

1 Jeff Goldblum spielt in "Wicked" an der Seite von Ariana Grande den Zauberer von Oz. Foto: IMAGO/PA Images

Jeff Goldblum sorgt bei der Premiere von "Wicked" mit seinem Look für Aufmerksamkeit. Der Schauspieler kam in einem schwarzen Mantel und mit ausladendem Pelzkragen.











Jeff Goldblum (72) hat offenbar keine Lust auf 08/15-Red-Carpet-Looks. Zur Premiere von "Wicked" am 18. November in London erschien der Schauspieler in einer interessanten Kombination aus grauer Anzughose, grauem Hemd, karierter Krawatte und grauer Jacke. Darüber trug er einen langen schwarzen Mantel - und als Highlight einen ausladenden blauen Pelzkragen. Das ganze Ensemble stammt laut der britischen Zeitschrift "Mirror" von der britischen Marke Burberry.

Zusammen mit seiner Frau Emilie Livingston (41) posierte der 72-jährige Goldblum lässig strahlend für die Fotografen. Livingston trug ein gelbes Kleid mit zahlreichen Rüschen und - passend zu ihrem Mann - ebenfalls einem kleinen weißen Pelzbesatz an den Schultern. Lesen Sie auch Ariana Grande in einem gelben Tüll-Traum Neben Goldblum erschienen natürlich auch der eigentliche Stars des Films auf dem roten - oder vielmehr grünen - Teppich. Glinda-Darstellerin Ariana Grande (31) blieb ihren verspielten Premieren-Looks treu und posierte in einer ausladenden Tüllrobe in zartem Gelb. Ihr Co-Star Cynthia Erivo (37), die die grüne Hexe Elphaba verkörpert, glänzte in einem auffälligen schwarzen Tüllkleid mit schimmernden Kupferdetails, zu dem sie hohe Handschuhe und eine schwarze Kopfbedeckung kombinierte. Die lang ersehnte Verfilmung des erfolgreichen Broadway-Musicals, die Vorgeschichte zu "Der Zauberer von Oz", kommt am 12. Dezember in die deutschen Kinos.