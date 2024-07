Hindernisläufer aus Renningen: Velten Schneider – der Olympia-Überraschungsmann

1 Bei der Europameisterschaft in Rom lief Velten Schneider im Finale als 16. über die Ziellinie. Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage

Der 3000-Meter-Hindernisläufer Velten Schneider aus Renningen sichert sich nach einer Leistungsexplosion im Juni das Ticket für die Spiele in Paris. Danach wartet die Doktorarbeit.











Er ist der Aufsteiger in der deutschen Leichtathletik. Hindernisse sind sein Ding. Auf der Bahn im Stadion, aber auch die abseits davon. Im Olympiajahr 2024 hat der aus Renningen stammende Velten Schneider alle Hindernisse erfolgreich gemeistert: Er wurde deutscher Vizemeister in Braunschweig über 3000 Meter Hindernis und qualifizierte sich dabei überraschend für die Europameisterschaften in Rom – und dann setzte er noch einen drauf und sicherte sich das Ticket für die an diesem Freitag beginnenden Olympischen Spiele in Paris.