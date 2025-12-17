Gaby Miletic und Sylvie Bollinger sind die Engel, die Backnang verzaubern. Ihre vom Stadtmarketing initiierte Aktion sorgt für Begeisterung und unzählige Selfies.
Diese Engel sind von einer anderen Wolke. Sie bringen ein paar Extra-Kilos mit, in den Flügeln baumeln Lichterketten, und unter den Kostümen kleben Wärmepflaster. Doch wenn Gaby Miletic (56) und Sylvie Bollinger (66) gemeinsam durch die Backnanger Innenstadt schweben, ist plötzlich eine Energie spürbar, die selbst verbitterten Mienen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.