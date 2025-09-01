Himmelsspektakel: Wo man die Mondfinsternis im Südwesten beobachten kann

Prinzipiell reicht freie Sicht. Aber wer Details erspähen will, braucht professionelles Gerät. Fachleute stellen das aus Anlass der Mondfinsternis vielerorts zur Verfügung.
Wer am Sonntag (7. September) nicht einfach nur am Himmel einen verfinsterten Mond suchen will, findet an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg professionelle Unterstützung. Zwar fällt die totale Mondfinsternis noch voll in die Sommerferien im Südwesten, viele Sternwarten öffnen aber extra für das Naturschauspiel ihre Pforten. Ein paar Beispiele: