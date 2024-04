21 Die totale Sonnenfinsternis über Texas Foto: Getty Images via AFP/RON JENKINS

Ein wahres Himmelsspektakel können die Menschen in Nordamerika erleben. Eine totale Sonnenfinsternis nahm in Mexiko ihren Lauf und wandert danach über die USA bis nach Kanada weiter. Hier gibt es die beeindruckenden Bilder.











Eine seltene, in Nordamerika zu beobachtende totale Sonnenfinsternis hat am Montag begonnen. Der Schatten des Mondes tauchte die Westküste Mexikos am Montag um 11.07 Uhr Ortszeit (20.07 Uhr MESZ) in totale Finsternis, um von dort aus weiter über die USA in Richtung Kanada zu wandern.