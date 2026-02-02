Himmelsspektakel im Südwesten: Was der Schneemond ist – und wo er heute zu sehen ist

Schneemond, Sturmmond oder Hornungs-Mond nennen die Menschen den Mond im Februar. Doch woher kommen die Namen?
Im Nordosten Baden-Württembergs haben die Menschen in der Nacht zum Dienstag noch die Chance, den sogenannten Schneemond zu sehen. „Wir reden im Prinzip über einen stinknormalen Vollmond“, sagt Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie Heidelberg. Letztlich handele es sich um den Vollmond im Februar. Der Begriff stammt dabei laut US-Raumfahrtbehörde Nasa von nordamerikanischen Ureinwohnern, die den Vollmond im Februar wegen des häufig heftigen Schneefalls in dieser Zeit des Jahres etwa Schneemond und auch Sturmmond nannten.