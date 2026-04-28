Im Mai zeigt sich ein seltener „Blue Moon“, bei dem der Vollmond zweimal innerhalb eines Monats erscheint. Am 1. und 31. Mai leuchten die beiden Vollmonde.
Im Mai ist es wieder so weit: Der Himmel zeigt einen „Blue Moon“. Das beschreibt das Ereignis, wenn es innerhalb eines Kalendermonats zweimal einen Vollmond gibt. Der erste leuchtet am 1. Mai, der zweite am 31. Mai. Weil so ein Ereignis nur selten vorkommt, gibt es im englischen Sprachgebrauch die Wendung „once in a blue moon“, was man wohl am besten mit „alle Jubeljahre einmal“ übersetzt.