Himmelkron in Oberfranken

Die Polizei kontrolliert einen Transporter, der sichtlich überbeladen ist. Ein Blick auf die Waage zeigt: Das Gewicht wurde um Tonnen überschritten.











Die Polizei hat den Fahrer eines Kühltransports kontrolliert, der 2.600 Kilo Dönerfleisch zu viel dabei hatte. Der Transporter sei am Freitag in Himmelkron in Oberfranken angehalten worden, da das Fahrzeug sichtlich überladen war.