Himmel über Kalifornien: Pilot erleidet Herzinfarkt – Ehefrau landet Flugzeug

1 Ein Kleinflugzeug des Typs Beechcraft King Air, dass eine Frau ohne Flugerfahrung in Kalifornien notgelandet ist. (Symbolbild). Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Ehepaar ist in den USA mit einem Kleinflugzeug unterwegs, als der Pilot zusammenbricht. Seine Frau übernimmt das Steuer und landet mit Hilfe der Fluglotsen - obwohl sie keine Flugerfahrung hat.











Weil der Pilot wegen eines Herzinfarkts nicht mehr weiterfliegen konnte, hat dessen Ehefrau in den USA ein Kleinflugzeug sicher gelandet. Das Ehepaar war in einer zweimotorigen Turboprop-Maschine auf dem Weg von Henderson in Nevada nach Monterey in Kalifornien, als der 78-Jährige einen medizinischen Notfall erlitt, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten und die Luftfahrtbehörde FAA bestätigte.