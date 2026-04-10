Die bayerische Erfolgsserie "Himmel, Herrgott, Sakrament" startet am 10. April mit der zweiten Staffel. Hauptdarsteller Stephan Zinner verrät im Interview, was die Zuschauer erwartet - und wie viel Zinner in Pfarrer Reiser steckt.
Es war der erfolgreichste Serienstart des BR Fernsehens in diesem Jahrtausend: Die erste Staffel "Himmel, Herrgott, Sakrament" holte Marktanteile von bis zu 27,9 Prozent in Bayern und erreichte mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Kein Wunder also, dass die Erwartungen an Staffel zwei hoch sind. Am 10. April kehrt Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) zurück - freitags um 20:15 Uhr im BR Fernsehen, in Doppelfolgen. Wer nicht warten möchte: Alle sechs neuen Folgen sind bereits seit Gründonnerstag, dem 2. April, in der ARD Mediathek abrufbar.