Himmel auf Erden: Girls Aloud-Star Nicola Roberts freut sich über erstes Baby

Nicola Roberts hat allen Grund zur Freude: Die Sängerin ist erstmals Mutter geworden - "vor ein paar Wochen", wie sie jetzt öffentlich machte. Zur Geburt teilte der "Girls Aloud"-Star gleich mehrere Babyfotos.
Babyfreuden bei Nicola Roberts (40): Die britische Sängerin ist erstmals Mutter geworden. Wie der "Girls Aloud"-Star auf Instagram mitteilte, kam ihre Tochter "vor ein paar Wochen in der 38. Schwangerschaftswoche gesund und munter zur Welt". Gemeinsam mit ihrem Verlobten Mitch Hahn freue sie sich nun über das neue Familienglück. "Unser wunderschönes kleines Mädchen ist da. Wir können gar nicht aufhören, ihr perfektes kleines Gesicht anzustarren und ihren weichen kleinen Kopf zu küssen", schrieb die Sängerin. Das Leben mit ihrer Tochter sei für das Paar "der Himmel auf Erden".