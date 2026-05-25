Himmel auf Erden: Girls Aloud-Star Nicola Roberts freut sich über erstes Baby

Nicola Roberts hat allen Grund zur Freude: Die Sängerin ist erstmals Mutter geworden - "vor ein paar Wochen", wie sie jetzt öffentlich machte. Zur Geburt teilte der "Girls Aloud"-Star gleich mehrere Babyfotos.

Babyfreuden bei Nicola Roberts (40): Die britische Sängerin ist erstmals Mutter geworden. Wie der "Girls Aloud"-Star auf Instagram mitteilte, kam ihre Tochter "vor ein paar Wochen in der 38. Schwangerschaftswoche gesund und munter zur Welt". Gemeinsam mit ihrem Verlobten Mitch Hahn freue sie sich nun über das neue Familienglück. "Unser wunderschönes kleines Mädchen ist da. Wir können gar nicht aufhören, ihr perfektes kleines Gesicht anzustarren und ihren weichen kleinen Kopf zu küssen", schrieb die Sängerin. Das Leben mit ihrer Tochter sei für das Paar "der Himmel auf Erden".

Einige Babyfotos begleiteten die Nachricht. Zu sehen ist unter anderem, wie sich das Baby an die Brust seiner Mutter kuschelt oder ihren Finger festhält. Auf einem weiteren Bild trägt Hahn das Baby in einem Sitz aus dem Krankenhaus.

Unter dem Beitrag hinterließen einige Promis ihre Glückwünsche zur Geburt, darunter Sängerin Sophie Ellis-Bextor (47). "Herzlichen Glückwunsch!!", gratulierte sie. Auch zwei ihrer Bandkolleginnen meldeten sich zu Wort. "Sie ist einfach perfekt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie hier ist", schrieb Kimberly Walsh. Nadine Coyle sendete zusätzlich "ganz viel Liebe" an Roberts und Hahn.

OP während der Schwangerschaft

Ihre Schwangerschaft hatte Nicola Roberts erst am ersten Weihnachtsfeiertag öffentlich gemacht. Damals verriet sie auf Instagram: "Wir haben ein Geheimnis für uns behalten. Wir sind im fünften Monat schwanger!" Sie kündigte an, ein Frühlingsbaby zu erwarten.

Ganz unkompliziert verlief die Schwangerschaft allerdings nicht. In der 22. Schwangerschaftswoche berichtete Roberts ihren Followern, dass sie sich einer Operation unterziehen musste, "damit das Baby drin bleibt". Nun können sich die Sängerin und ihr Partner, mit dem sie sich Berichten zufolge im August 2024 verlobt haben soll, über die Geburt ihrer gesunden Tochter freuen.