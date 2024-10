Hillary 2.0?: Das macht Kamala Harris anders

1 Kamala Harris bei einer Wahlveranstaltung in Eerie im US-Bundesstaat Pennsylvania. Foto: Getty Images via AFP/MICHAEL M. SANTIAGO

Nachdem Hillary Clinton mit ihrer Kampagne 2016 scheiterte, versucht sich mit Kamala Harris nun erneut eine Frau daran, die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Ihre Strategie ist aber eine andere.











Sie wollte 2016 die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten werden – und damit die mächtigste Frau der Welt. Doch obwohl Hillary Clinton tatsächlich die Mehrheit der amerikanischen Wähler von sich überzeugen konnte, blieb ihr dieser Triumph letztendlich aufgrund des amerikanischen Wahlsystems verwehrt. Acht Jahre später versucht mit Kamala Harris erneut eine Frau an die politische Spitze zu kommen. Was hat die amtierende Vizepräsidentin aus den Fehlern der Clinton-Wahlkampagne gelernt?