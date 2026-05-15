200 Millionen gebrauchte Handys liegen ungenutzt in deutschen Schubladen. Sie könnten den Rohstoffbedarf aller neuen Smartphones der nächsten zehn Jahre decken, so ein Hilfswerk.
Das katholische Hilfswerk missio Aachen fordert zusammen mit ZDF-Journalistin Gundula Gause und Partnern aus Afrika ein Handy-Pfand. Auch das Kolpingwerk, die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) rufen Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zum raschen Handeln auf.