Hilfsorganisationen: Wie hilfreich ist das Engagement von Prinz Harry für Afrika?

Der Tschad bricht mit einer von Prinz Harry mitgeleiteten Naturschutzorganisation. Dies ist nicht der erste Fall, der westliche Hilfe für Afrika in Frage stellt.
Die Trennung wurde von deutlichen Worten flankiert. Am Montag entzog der Tschad der Naturschutzorganisation African Parks, zu deren Führung Prinz Harry als Vorstandsmitglied und ehemaliger Präsident gehört, das Mandat für zwei Naturschutzgebiete mit einer Fläche so groß wie Österreich. Als Gründe nannte das Umweltministerium unzureichenden Einsatz gegen die Wilderei und einen „respektlosen“ Umgang mit den Behörden.