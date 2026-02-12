Hilfsangebote in Leonberg: Die Kinderhospizarbeit rückt in den Fokus

Der Ambulante Hospizdienst Leonberg lädt zu Aktionstagen in der Sportwelt Leonberg und im Atrium des Albert-Schweitzer-Gymnasiums ein – und informiert über seine Arbeit.
Anlässlich der bundesweiten Tage der Kinderhospizarbeit lädt der Ambulante Hospizdienst für Kinder und Jugendliche Leonberg am Freitag und Samstag, 13. und 14. Februar, dazu ein, diese besondere Form der Unterstützung kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und sich zu informieren. Ziel der Aktionstage ist es, die Kinderhospizarbeit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, Berührungsängste abzubauen und aufzuzeigen, wie betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien begleitet werden können.