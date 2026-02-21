Hilfsangebot im Kreis Ludwigsburg: Wenn Eltern süchtig sind – „viele Familien schlängeln sich da so durch“

Schritt für Schritt Vertrauen aufbauen: Das Diakonie-Angebot KiSEl im Kreis Ludwigsburg hilft Kindern und Jugendlichen mit suchtkranken Eltern. Es soll niederschwelliger werden.
Der kleine Leon (Name von der Redaktion geändert) schien sehr stolz auf seine Mutter zu sein. Immer, wenn in der Gruppe die Rede auf sie kam, sagte er: „Meine Mama ist die Beste!“ Oder: „Meine Mama, die macht das schon.“ Aber einmal erzählte Leon, was er zu Hause erlebt hatte. Der Neunjährige hatte entdeckt, dass seine Mutter unter ihrer Bettdecke Bierflaschen versteckt hatte…