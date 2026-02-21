Hilfsangebot im Kreis Ludwigsburg: Wenn Eltern süchtig sind – „viele Familien schlängeln sich da so durch“

Schritt für Schritt Vertrauen aufbauen: Das Diakonie-Angebot KiSEl im Kreis Ludwigsburg hilft Kindern und Jugendlichen mit suchtkranken Eltern. Es soll niederschwelliger werden.

Der kleine Leon (Name von der Redaktion geändert) schien sehr stolz auf seine Mutter zu sein. Immer, wenn in der Gruppe die Rede auf sie kam, sagte er: „Meine Mama ist die Beste!“ Oder: „Meine Mama, die macht das schon.“ Aber einmal erzählte Leon, was er zu Hause erlebt hatte. Der Neunjährige hatte entdeckt, dass seine Mutter unter ihrer Bettdecke Bierflaschen versteckt hatte…

Solche Erfahrungen macht Henrik Metje in Bietigheim. Der Diakon und Sozialarbeiter ist verantwortlich für KisEl, ein Angebot für Kinder suchtkranker Eltern. Ein Projekt, das Kindern aus solchen Familien helfen soll, ihre großen Belastungen zu bewältigen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken.

Metje weiß, wovon er redet. Er hat in seiner Kindheit in seiner Verwandtschaft einen Fall von Alkoholsucht bei einer Person erlebt, die er sehr mochte, mit den damit verbundenen Verwüstungen. Dass Metje auf seinem Berufsweg – über die Kirche die Ausbildung zum Sozialarbeiter und Diakon auf der Ludwigsburger Karlshöhe – diese Richtung einschlug, scheint nur folgerichtig. 20 Prozent seiner Stelle ist dem Projekt KisEl gewidmet. Metje ist auch in der Suchthilfe des Kreisdiakonieverbandes Ludwigsburg tätig.

Betreuung nach dem Trampolin-Konzept

„Wir sind offen für Kinder zwischen sieben und 17 Jahren,“ sagt Metje. Angeboten werden wöchentliche Gruppen, ferner alle sechs Wochen Freizeittage mit einer Übernachtung, schließlich einmal im Jahr eine dreitägige Familienfreizeit für Kinder und Eltern im Haus Lutzenberg im Schwäbischen Wald, Freitag bis Sonntag. Vier Honorarkräfte unterstützen den Diakon dabei, ausgebildete Sozialpädagoginnen und -pädagogen. „Unser Betreuungsschlüssel ist eins zu fünf, das ist nicht so schlecht.“

Die Kinder und Jugendlichen werden auf der Grundlage des so genannten Trampolin-Konzepts betreut. Trampolin deshalb, weil die Kinder in diesen Stunden und Tagen genauso abgefedert werden sollen wie auf dem Turngerät: Schritt für Schritt sollen sie lernen, ihre Situation besser zu verstehen, gleichzeitig aber Vertrauen entwickeln und nicht zuletzt einen positiven Blick auf die Zukunft zu bekommen.

Erwünscht ist, dass die Kinder sich in diesen Gruppen öffnen können, auch über die Sucht reden. „Wir können das nicht erzwingen“, betont Metje. Immerhin, in vielen Fällen „sehen wir Verhaltensänderungen“. Die Kinder merken, dass sie mit ihrer Situation nicht alleine sind und fassen Zutrauen. Erleichtert wird diese Arbeit durch Spiele und gemeinsame Erlebnisse wie Nachtwanderungen.

Bewegend sind die Erfahrungen, die der Diakon macht. Oft müssen die Kinder sehr früh Verantwortung übernehmen, in manchen Situationen für einen suchtkranken Vater oder Mutter entscheiden. „Da hatten wir mal einen Fünfjährigen, der hat von sich aus die Polizei alarmiert – da hatte seine Mutter die Kontrolle verloren, ließ Musik dröhnend laut laufen, da ist das Kind eingeschritten…“

Projekt soll niederschwelliger werden

Derzeit kommen 17 bis 18 Kinder in diese Gruppen. „Das ist nicht viel,“ gibt Metje zu, „vor allem wenn man bedenkt, dass nach der Statistik sehr viel mehr Kinder mit einem suchtkranken Elternteil zusammenleben“. In ganz Deutschland seien das geschätzt mehr als zweieinhalb Millionen. Die größte Herausforderung sei es deshalb, das Angebot KisEl niederschwelliger zu machen.

Doch: „Sucht ist in unserer Gesellschaft immer noch ein großes Tabu.“ Tatsache sei, sagt Metje, dass „viele Familien sich da so durchschlängeln“. Und natürlich spiele Scham eine große Rolle. Metje beobachtet eine Veränderung des Suchtverhaltens in der Gesellschaft. Früher ging es fast nur um Alkoholkranke. Heute habe sich das verschoben, hin zu Drogen wie Kokain und Opiate, aber auch Spielsucht.

Mit der Pubertät beginne eine Phase, in der viele sich abkapselten und eigene Wege gingen. In der Regel blieben die Kontakte dann nicht bestehen. Aber Henrik Metje hatte auch schon ein besonderes Erfolgserlebnis: Er traf einen jungen Mann wieder, der bei KisEl dabei war – und jetzt selber Sozialarbeiter werden möchte.