Hilfsaktion Star Care in Stuttgart: Wein für den guten Zweck

Die Spiele der Fußball-EM in der ersten Juliwoche hat Volker Stauch auf diversen Trucker-Rastplätzen auf dem Laptop geschaut. Denn die alljährliche Mission des Vereins Star Care hatte zum 25-Jahr-Jubiläum freilich Priorität. Mit drei gesponserten Trucks fuhren der ehemalige Leiter des Mercedes-Benz-Werks Untertürkheim und seine Mitstreiter fünf Tage lang durch Italiens schönste Weinbaugebiete, um voll beladen mit lokalen Spezialitäten zurückzukehren. Mit dem Verkauf sammelt der Stuttgarter Verein so jährlich Geld, das kranken und sozial benachteiligten Kindern zugute kommt.

Gute 3000 Kilometer hat Volker Stauch zurückgelegt, erzählt er, während er bereits am darauffolgenden Montag ohne jedes Anzeichen von Müdigkeit mit einem Dutzend Ehrenamtlichen auf dem P 7 Parkplatz im Neckarpark mit der Ausgabe der Bestellungen beginnt. Über den Webshop konnte man Olivenöl, Käse und Bergapfelsäfte, vor allem aber Weine vorbestellen. Letztere werden dabei keinesfalls zufällig gewählt. Mit im Star-Care-Team sind der Sommelier Guntram Fahrner und die Weinexpertin Sina Danso, die das Angebot zusammenstellten. „Wir haben 110 Flaschen Wein vorab verkostet und dann gemeinsam die Auswahl getroffen“, erklärt Stauch.

Seit 25 Jahren gibt es den Verein schon

Die Touren unterscheiden sich jedes Jahr, gemein haben sie, dass es vornehmlich in Weinbaugebiete geht. Mal ist es Frankreich, mal steuern sie Spanien und Portugal an. Jüngst fuhr die Gruppe um Stauch und den Vereinsvorsitzenden Hans-Joachim Oettinger über Südtirol bis nach Sizilien.

Das macht der gemeinnützige Verein nun schon seit 25 Jahren so. Den Anfang genommen hat die Idee bereits 1997. Auf einer Lkw-Test-Tour von Stuttgart nach Spanien entschlossen sich Mitarbeiter und Partnerfirmen der einstigen Daimler AG, keine leere Testfahrt zu machen, sondern landestypische Spezialitäten aus der Zielregion mitzubringen und sie unter anderem in den Mercedes-Benz Werken zu verkaufen. „Damals brachten wir dem Olgäle das Geld noch bar vorbei“, erinnert sich Stauch, der glücklich darüber ist, wie die Idee gewachsen ist. Im vergangenen Jahr kam ein Spendenerlös in Höhe von 130 000 Euro zusammen. „In diesem Jahr wird es ein ähnlicher Betrag“, schätzt er.

Bis Ende Juli kann man noch einkaufen

So eine Tour in einem 40-Tonner sei schon etwas Aufregendes. „Wir machen das nur einmal im Jahr und sind ja keine Profitrucker“, betont Stauch. Zu den Höhepunkten gehöre für ihn, dass es in all den Jahren keinen Unfall gegeben habe. Alles in allem sei es eine Win-Win-Situation: „Die Truck-Tour als Gruppe, die Ausgabe an die Kunden, die sich freuen und natürlich die Kinder, die profitieren.“ Den Großteil der diesjährigen Spendeneinnahmen will man für die Anschaffung eines Sprinters zum Transport sehbehinderter und blinder Kinder für die Nikolauspflege in Stuttgart verwenden. „Wir haben der Nikolauspflege vor vielen Jahren auch ein Sportzimmer gesponsert. Das wird jetzt auch erneuert“, sagt Stauch. Man finanzierte bereits Schulausstattungen für Flüchtlingskinder, zahlreiche Schulprojekte und eine Fahrt zu den Special-Olympics-Winterspielen für Kinder mit Down-Syndrom.

Bis Ende Juli können die Weine und regionalen Spezialitäten in Stuttgart und Region an diversen Stationen abgeholt werden. Der Großteil entfällt zwar für Vorbestellungen, doch können einzelne Weine und Produkte noch gekauft werden. Im kommenden Jahr geht es für die Star Care Truck-Tour voraussichtlich nach Frankreich und Spanien.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.starcare.de/de/foerderverein/stuttgart/