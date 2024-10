Hilfsaktion: Kevin Costner nimmt Song auf - Spende für Hurrikan-Opfer

1 Schauspieler und Musiker Kevin Costner veröffentlicht mit seiner Band einen Song als Spenden-Aktion. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Kevin Costner reiht sich unter die Promis, die mit Spendenaktionen den Hurrikan-Opfern in den USA helfen wollen. Der Hollywood-Star legt sich dafür mit seiner Rock- und Countryband ins Zeug.











Link kopiert



Los Angeles - Oscar-Preisträger Kevin Costner (69) will mit einem Song den Opfern der Hurrikans "Helene" und "Milton" in den USA helfen. Er und seine Band "Modern West" hätten ihr erstes Lied in über vier Jahren veröffentlicht, teilte der Schauspieler auf Instagram mit. Sämtliche Einnahmen von dem Song "Find Your Way" würden an die Hilfsorganisation "Hope Force International" gehen, die beim Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten hilft.