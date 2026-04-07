Netflix ist für viele die erste Wahl wenn es um Streaming geht. Mit diesen Tastenkombinationen navigieren sich PC- und Laptop-Nutzer geschickt durch die Videoplattform.

Für viele Menschen ist Netflix die erste Wahl, wenn es um Streaming geht. Während viele Nutzer die Inhalte über den Smart-TV abrufen, sind vor allem ein Laptop für viele eine flexible Alternative - sei es unterwegs, im Bett oder auf dem Sofa. Auch der herkömmlich Desktop-PC bietet sich jedoch für manch andere als Gerät der Wahl an. Diese einfachen Tastenkürzel machen die Navigation an diesen Devices deutlich komfortabler.

Wer Inhalte am Computer streamt, steuert Wiedergabe oder Lautstärke häufig über die Maus. Deutlich effizienter gelingt dies jedoch über die Tastatur. So lässt sich ein Video mit der Leertaste oder der Enter-Taste starten oder pausieren, ohne dass der Cursor bewegt werden muss. Für die Lautstärke stehen ebenfalls einfache Befehle bereit: Mit der Pfeiltaste nach oben wird der Ton lauter und mit der Pfeiltaste nach unten leiser. Mit der Taste "M" wird der Ton sofort stummgeschaltet oder die Stummschaltung wieder aufgehoben.

Auch das Navigieren innerhalb eines Films oder einer Serie ist über Shortcuts deutlich komfortabler. Ein Druck auf die Pfeiltaste nach rechts springt zehn Sekunden nach vorne, die Pfeiltaste nach links spult entsprechend zurück. So lassen sich verpasste Szenen schnell erneut ansehen oder weniger interessante Passagen überspringen, ohne dass die Wiedergabeleiste manuell bedient werden muss.

Vollbild, Intro und weitere Funktionen per Tastendruck

Für ein intensiveres Seherlebnis ist der Vollbildmodus entscheidend. Er lässt sich mit der Taste "F" aktivieren und mit der Escape-Taste wieder beenden. Das sorgt insbesondere auf kleineren Laptop-Bildschirmen für eine störungsfreie Darstellung.

Eine weitere praktische Funktion ist das Überspringen von Intros, was besonders bei Serien häufig zum Einsatz kommt. Anstatt den entsprechenden Button anzuklicken, genügt ein Druck auf die Taste "S", um direkt zur eigentlichen Handlung zu gelangen. Gerade bei längeren Serienmarathons spart dies Zeit und sorgt für eine insgesamt flüssigere Nutzung.

Erweiterte Einstellungen für stabile Wiedergabe

Neben den grundlegenden Steuerungsfunktionen bietet Netflix auch einige versteckte Optionen für fortgeschrittene Nutzer. Mit der Tastenkombination "Shift + Strg + Alt + S" lässt sich ein erweitertes Menü öffnen, in dem sich unter anderem die Streaming-Qualität anpassen lässt.

Diese Einstellungen sind vor allem bei schwankender oder nicht besonders stabiler Internetverbindung hilfreich. Durch eine manuelle Anpassung der Bitrate lässt sich die Wiedergabe stabilisieren, auch wenn dies mit einer geringeren Bildqualität einhergeht. Zudem besteht die Möglichkeit, alternative Server auszuwählen. Das kann bei technischen Problemen im Hintergrund für eine Verbesserung sorgen. Wer diese Funktionen kennt und gezielt einsetzt, kann sich auf Netflix deutlich einfacher zurechtfinden und navigieren.