Netflix ist für viele die erste Wahl wenn es um Streaming geht. Mit diesen Tastenkombinationen navigieren sich PC- und Laptop-Nutzer geschickt durch die Videoplattform.
Für viele Menschen ist Netflix die erste Wahl, wenn es um Streaming geht. Während viele Nutzer die Inhalte über den Smart-TV abrufen, sind vor allem ein Laptop für viele eine flexible Alternative - sei es unterwegs, im Bett oder auf dem Sofa. Auch der herkömmlich Desktop-PC bietet sich jedoch für manch andere als Gerät der Wahl an. Diese einfachen Tastenkürzel machen die Navigation an diesen Devices deutlich komfortabler.