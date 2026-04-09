Hilferuf einer Stuttgarter Mutter: „Es ist kein schönes Leben“ – die Not einer Alleinerziehenden

Marion Müller spricht sehr offen über die Probleme als Alleinerziehende. Sie hat keine Großeltern, die helfen, kein Netzwerk, das sie stützt. Dazu kommt eine beengte Wohnsituation.
Marion Müller ist alles zu viel. „Es ist gerade kein schönes Leben, es ist ein Überleben“, sagt die Alleinerziehende. Sie sitzt in ihrer kleinen Zweizimmerwohnung in dem Raum, der ihr Schlafzimmer ist, aber zugleich Wohn-, Ess- und Spielzimmer für die Tochter. 50 Quadratmeter haben sie zu dritt, dazu einen kleinen Balkon. Seit zehn Jahren ist sie auf Wohnungssuche, vergeblich. Die Enge setzt ihr zu, aber sie kann ihr nicht entkommen. So wie gefühlt gerade allem, was sie belastet. Selbst der Gang mit den Kindern auf den Spielplatz ist für sie momentan mühsam.