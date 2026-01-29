Die Ludwigsburgerin Arezoo Shoaleh fordert verzweifelt internationale Unterstützung für die Menschen im Iran. In einem Hilferuf wendet sie sich an die Abgeordneten.
„Es sind unsere Schulfreunde, es sind Nachbarskinder, die da sterben. Wir tragen sie von der Straße ins Haus. Sie sind in unseren Armen gestorben.“ Es sind schreckliche Nachrichten wie diese, die Arezoo Shoaleh von Freunden aus ihrem Heimatland, dem Iran, bekommt. „Ich kriege die Stimmen der Sprachnachrichten nicht aus dem Kopf“, sagt sie.