1 Das Kind von Carolin Kebekus hat an seinem ersten Geburtstag auf eine Kerze gehauen. Foto: Henning Kaiser/dpa

Wohl jeder, der Kinder hat, kann sich an Momente erinnern, in denen man mal kurz nicht aufgepasst hat. Die meisten decken den Mantel des Schweigens darüber. Nicht so Carolin Kebekus.











Köln - Das Kind von Carolin Kebekus (45) hat an seinem ersten Geburtstag mit der Hand auf eine brennende Kerze gehauen. "Davon gibt's sogar ein Video", erzählte die Komikerin und Fernsehmoderatorin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Wenn ich das heute sehe, denke ich natürlich: War ich damals komplett doof? Aber es war eben die Zeit, in der es gerade erst anfing, diese Dinge zu entdecken."