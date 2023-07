1 Dubravko Merkel-Tambic fährt seit zehn Jahren in Stuttgart Stadtbahn – und liebt seinen Job. Foto: Lichtgut

Aus unserem Plus-Archiv: Wenn eine Stadtbahn in einen Unfall verwickelt ist, dann kann das für den Fahrer schwerwiegende psychische Folgen haben. Dubravko Merkel-Tambic erzählt, wie ihm nach einem Zusammenstoß mit einem Auto geholfen wurde.









Stuttgart - Es kracht. Glas splittert. Dubravko Merkel-Tambic springt in seinem Fahrersitz hoch und zieht an der Bremse. Ein Auto rammt seine Stadtbahn der Linie U 12 vorne rechts. Trotz Vollbremsung schiebt der Zug den Wagen noch mehrere Meter vor sich her. All das geschieht in Sekundenbruchteilen. Dann steht die Bahn. „Der Autofahrer ist hee“, schießt es dem Stadtbahnfahrer durch den Kopf. Denn der Mini, der vor seiner Bahn steht, sieht schwer mitgenommen aus: An der B-Säule in der Mitte ist er eingeknickt.