Hilfe gegen Hass im Netz: Auf der hellen Seite der Medienmacht

Das Landesmedienzentrum besteht seit 100 Jahren, doch die Aufgaben wandeln sich radikal. Heute lernen junge Menschen, sicher durch die digitale Welt zu kommen.
Sehr viele Menschen könnten nicht im Ansatz sagen, was das Landesmedienzentrum eigentlich so treibt – dabei ist es für viele Eltern, Jugendliche, Senioren und nebenbei auch für Historiker oft die Rettung. Wie junge Menschen sich vor Cybermobbing schützen können, weiß das Landesmedienzentrum (LMZ) sehr gut. Wenn man sich als älterer Mensch noch in die Tiefen des Internets stürzen will, wäre man dort an der richtigen Adresse. Und wer als Historiker sein neuestes Buch mit alten Fotos von der Schwäbischen Alb bebildern möchte, wäre dort auch gut aufgehoben.