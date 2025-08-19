Hilfe für Stuttgarter Familien: Kinder krebskranker Eltern – einfach die Puppen tanzen lassen

Wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt, gerät das Familienleben aus den Fugen. Die Krebsberatungsstelle Stuttgart hat für betroffene Kinder ein neues Angebot geschaffen.
Der Teufel und die Hexe machen an diesem Nachmittag gemeinsame Sache: „Komm, wir wollen heute richtig böse sein“, quietscht der Teufel. „Ja, richtig böse“, sagt die Hexe kichernd. Der Schabernack lässt nicht lange auf sich warten: Aus Tüchern wird eine Höhle gebaut, und ein kleiner Spiderman wird in die Falle gelockt. Die Bösewichte haben Hunger. Natürlich ist alles nur ein Spiel, spontan erdacht von Anja Feldmann und einem sechsjährigen Jungen, die in der Krebsberatungsstelle Stuttgart die Hand- und Fingerpuppen tanzen lassen.