Hilfe für Frauen in Stuttgart: „Am 1. Juli bekommen wir den Schlüssel“ – Städtisches Frauenhaus zieht um

Die Zahl der Beratungen bei häuslicher Gewalt hat 2025 zugenommen. In Stuttgart gibt es zwei Frauenhäuser, in denen Betroffene unterkommen können. Nun ist Verbesserung in Sicht.
Der Druck auf die beiden Frauenhäuser Stuttgarts ist unverändert hoch. Das zeigen die Zahlen, mit denen sich der Frauenhausbeirat bei seiner jüngsten Sitzung beschäftigt hat. Sie sind ein Indikator für Gewalt, die Frauen erleben. Sie illustrieren einen anhaltenden gesellschaftlichen Missstand. Und es geht dabei immer nur um das Hellfeld, also die Fälle von Gewalt gegen Frauen, in denen die Betroffenen versuchen, Konsequenzen zu ziehen.