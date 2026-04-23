In Waiblingen bieten die Stadtwerke und die Rosberg Foundation Schwimmkurse für Kinder aus finanziell schwachen Familien an. Diese müssen nur zwölf Euro bezahlen.

Sicher schwimmen zu können, macht nicht nur Spaß, sondern ist überlebenswichtig. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ertrinken in Deutschland jährlich bis zu 500 Menschen. Damit das Schwimmenlernen nicht an mangelnden finanziellen Mitteln scheitert, bieten die Stadtwerke Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und die in Waiblingen ansässige Rosberg Foundation nun geförderte Schwimmkurse für Kinder an. Die Kurse sind für Kinder gedacht, deren Familien sich solch ein Angebot sonst nicht leisten könnten. Es gibt sowohl Babyschwimmkurse für Kinder im Alter von drei Monaten bis drei Jahren als auch Kinderschwimmkurse für Fünf- bis Achtjährige.

Unsere Empfehlung für Sie Bädle in Uhinger Wohngebiet Ein Privatpool für alle: Viel besser als im Freibad Achim Gall hat in einem Vorgarten in Uhingen einen Pool gebaut, nicht für sich, sondern für die Öffentlichkeit. Eine Idee, die Wellen schlägt. Die Rosberg Foundation übernimmt 90 Prozent der Kosten, sodass für die Familien lediglich ein Beitrag in Höhe von zwölf Euro für die Kursgebühren notwendig ist. Bewerben kann man sich ab sofort direkt über ein Formular auf der Internetseite der Stadtwerke Waiblingen unter der Adresse www.stadtwerke-waiblingen.de/schwimmfoerderung.

Die Rosberg Foundation prüft dann, wer für die Förderung infrage kommt. „Mit der Unterstützung der Rosberg Foundation können wir Hürden abbauen und mehr Kindern den Zugang zum Schwimmtraining ermöglichen“, heißt es vonseiten der Stadtwerke.

Wer richtig schwimmen gelernt hat, braucht keine Schwimmflügel (Symbolbild). Foto: David Inderlied/dpa

Die Rosberg Foundation ist eine Stiftung mit Sitz in Waiblingen, die von Bianca und Jürgen Kassel gegründet wurde. Ihr Zweck ist es, Kindern und Jugendlichen in Notlagen zu helfen. Dazu unterstützt die Stiftung insbesondere gemeinnützige Einrichtungen, welche sich mit der Ausbildung und Erziehung Jugendlicher befassen. Zudem unterstützt sie notleidende Kinder und Jugendliche oder deren bedürftige Familien entweder unmittelbar oder durch Zuwendungen an gemeinnützige oder mildtätig anerkannte Organisationen, die diese Ziele verfolgen.