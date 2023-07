4 Eric als Neugeborener. Foto: privat

Der Verein Aufwind – Bunter Kreis Ludwigsburg steht Eltern von zu früh geborenen oder schwer kranken Kindern bei. Das geht nur mit Spenden. Denn nicht immer finden die Krankenkassen, dass die Familien die Betreuung und Nachsorge brauchen.









Remseck am Neckar - Eric kann nicht zu dem mächtig interessanten Tupperdosen-Sortiment krabbeln. Verwehrt bleibt ihm das begehrenswerte Spielzeug aber trotzdem nicht. Wo andere Anderthalbjährige auf allem Vieren durchstarten würden, kullert Eric einfach. Der kleine Junge mit dem wilden Haarschopf hat den Dreh raus. Wo er hin will, gelangt er hin: Er rollt um die eigene Körperachse. Zu den Holzfahrzeugen, die er zielsicher aus der Spielzeugkiste greift, oder eben zum Küchen-Inventar, das ihn, wie jedes Kind in seinem Alter, magisch anzieht.