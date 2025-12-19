Alexander Gelman vom Deutsch-Ukrainischen Verein Rems-Murr sammelt tonnenweise Kerzenreste. Damit hilft der gebürtige Russe ukrainischen Zivilisten und Soldaten.
Jeder Krümel zählt und hilft: Reste von Teelichtern, die halb abgebrannten Kerzen des Adventskranzes, übrig gebliebene Kerzenstummel vom Weihnachtsbaum. Alexander Gelman kann all das gut gebrauchen. Der Fellbacher mit russischen Wurzeln ist Vorsitzender des gemeinnützigen Deutsch-Ukrainischen Vereins Rems-Murr, der in der Region Stuttgart Reste von Paraffin-, Stearin- und Bienenwachskerzen sammelt und diese in die Ukraine schickt.