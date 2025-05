Hilfe für die Ukraine: Die Koalition der politischen Extreme im EU-Parlament

1 Der belgische Veteran Robert Chot (Mitte) sitzt neben dem polnischen Abgeordneten Janusz Komorowski (links) und Janusz Maksumowic während einer Zeremonie zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa im Europäischen Parlament . Foto: Antonin Utz/AP/dpa

Die Europa-Abgeordneten diskutieren in Straßburg über die weitere Hilfe für die Ukraine. Nicht alle scheinen die gleichen Lehren aus der Geschichte des Zweiten Weltkrieges gezogen zu haben.











Selten treffen Europas Vergangenheit und Zukunft so unmittelbar aufeinander. In Straßburg fand am Mittwoch eine Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkrieges mit drei Veteranen statt, während nur einen Steinwurf entfernt die Europaabgeordneten im Plenarsaal hitzig über weitere Hilfe für die Ukraine streiten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zieht gleich zu Beginn der Debatte eine direkte historische Linie vom 8. Mai 1945 zu heute. „Endlich war der Albtraum vorüber“, sagt sie, mit dem eingekehrten Frieden konnte der Wiederaufbau beginnen. „Achtzig Jahre später finden wir uns in einem weiteren entscheidenden Moment für die Geschichte unseres Kontinents wieder“, warnt die Politikerin. Der Krieg in der Ukraine werde enden, doch „wie er enden wird, das wird unseren Kontinent auf Generationen hin bestimmen“. Auf dem Spiel stehe nicht nur die Zukunft der Menschen in der Ukraine, sondern „auch die unsrige“.