Hilfe für die Ukraine: Alabali Radovan wirbt in Kiew für deutsche Investitionen

Die Entwicklungsministerin ist zum Antrittsbesuch in der Ukraine. Sie will Unternehmen den Weg ebnen und - im besten Fall - auch mit einem gekürzten Etat noch mehr erreichen.
Kiew - Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan setzt sich in Kiew für eine stärkere Beteiligung deutscher Unternehmen in dem von Russland angegriffenen Land ein. "Der Wiederaufbau der Ukraine ist ohne eine starke Wirtschaft nicht möglich. Deshalb unterstützen wir weiterhin die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Unternehmen", sagte die SPD-Politikerin in Kiew. Und: "Der Wiederaufbau bietet aber auch Chancen für die deutsche Wirtschaft."