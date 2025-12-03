Hilfe für die Ukraine: Der Preis des Krieges

1 Wladimir Putin will den Krieg in der Ukraine nicht aus freien Stücken beenden Foto: AFP/ALEXANDER SHCHERBAK

Der Westen wird die Ukraine weiter massiv unterstützen. Das sind schlechte Nachrichten für den Autokraten im Kreml, meint Knut Krohn.











Wladimir Putin wird den Krieg in der Ukraine nicht aus freien Stücken beenden. Im Gegenteil: Der Kreml-Herrscher setzt weiterhin auf Gewalt und brutalen Terror, was er nun auch den Europäern androht. Sein Vorwurf, allein die EU stehe dem Frieden im Weg, weil sie die diplomatischen Bemühungen der USA torpediere, ist ebenso irrsinnig wie durchsichtig. Putin versucht, den Westen zu spalten und verfolgt damit zwei Ziele. Zum einen will der Autokrat die Europäer vom Verhandlungstisch fernhalten und nur mit Washington reden, wovon er sich wesentliche Vorteile verspricht. Zum anderen hofft Putin, den Willen der Europäer zur Unterstützung der Ukraine zu zermürben. Deshalb auch die hybriden Angriffe Russlands im Westen.