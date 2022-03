1 Die Hilfsorganisation Stelp sammelt Spenden für die Ukraine – der Buchverkauf am Killesberg soll Stelp zugute kommen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Der Stuttgarter Verein s’Höfle sammelt Geld zugunsten der Ukrainehilfe. Es gibt am Samstag und Sonntag noch weitere Friedensveranstaltungen in der Stadt.















Einen Bücherverkauf zugunsten von Ukraine-Hilfsprojekten (Ärzte ohne Grenzen und Stelp-Hilfsorganisation) steht am Samstag, 19. März, von 14 bis 17.30 Uhr auf dem Programm. Veranstalter ist der Verein s’Höfle im Adolf-Fremd-Weg 17 am Killesberg. Verkauft werden aktuelle Bücher aus dem Fundus unserer Zeitung. Es gibt Kaffee und Kuchen – sogar zum Mitnehmen.

Ein Zeichen für Frieden und Mitgefühl wird unter der Überschrift „Licht und Frieden für die Menschlichkeit“ im Killesbergpark am 19. März um 18 Uhr auf der Blumenwiese gesetzt. Die Blumenwiese befindet sich unterhalb des Killesbergturms, neben dem ab Frühling aufgebauten Karussell.

Papst: „Legt eure Waffen nieder“

Aufgrund des sich immer noch zuspitzenden Kriegs in der Ukraine ruft die Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF) zu einer Kundgebung in Stuttgart auf, und zwar am 19. März um 16 Uhr Stuttgart auf dem Stauffenbergplatz. Bei der Kundgebung wird auch die Rolle der Kirchen thematisiert, nachdem die katholische Bischofskonferenzsich für Waffenlieferungen ausgesprochen hat – im Gegensatz zu Papst Franziskus, der fordert: „Legt eure Waffen nieder.“

Am Sonntag, 20. März, beten ab 11.30 Uhr auf dem Stauffenbergplatz in Stuttgart-Mitte verschiedene Religionsgemeinschaften gemeinsam für Frieden in der Ukraine. Die Mitglieder des Rats der Religionen tragen in einer multireligiösen Feier die gemeinsame Bitte um Frieden und Versöhnung vor. In der Vielfalt ihrer Stimmen wollen sie damit ein Zeichen gegen den Krieg und gegen die Ins­trumentalisierung von Religion sowie für ein friedliches Miteinander in Stuttgart setzen.