Hilfe durch die Anonymen Alkoholiker: Brad Pitt über seine ersten AA-Treffen: Ich brauchte einen Neustart

1 Brad Pitt spricht über seine Zeit bei den Anonymen Alkoholikern. Foto: imagebroker.com/action press

Hollywood-Star Brad Pitt wird in Dax Shepards Podcast überraschend persönlich. Der 61-Jährige spricht offen über seine Zeit bei den Anonymen Alkoholikern und verrät, warum er 2016 Hilfe suchte: "Ich brauchte einen Neustart."











Selten war Brad Pitt so offen wie in dieser Podcast-Folge. Der 61-jährige Oscarpreisträger gewährte in der neuesten Episode von Dax Shepards "Armchair Expert" ungewöhnlich private Einblicke in sein Leben. Dabei sprach er erstmals ausführlich über seine Zeit bei den Anonymen Alkoholikern - und darüber, wie er und Shepard sich dort kennenlernten.