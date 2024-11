Hilfe beim Wiederaufbau: Was die Südwest-Wirtschaft für die Ukraine tun kann

Was die Südwest-Wirtschaft für die Ukraine tun kann

1 Das Berufsleben des Fellbacher Managers Rainer Lindner ist eng verbunden mit Osteuropa und der Ukraine. Foto: Schiermeyer

Rainer Lindner ist Vorstandsvorsitzender der Heine + Beisswenger Gruppe und eng verbunden mit der Ukraine. Nun wirbt der Manager um Unterstützung der baden-württembergischen Wirtschaft bei der Erneuerung des fast ruinierten Landes – nicht nur der großen Chancen wegen.











Die Ukraine liegt am Boden. Doch sieht Rainer Lindner, Vorstandsvorsitzender der Heine + Beisswenger Gruppe mit Sitz in Fellbach, in dem von Russland angegriffenen Land eine „Wiederaufbauchance“. Unbeirrt wirbt der Chef des traditionsreichen Stahl- und Metallgroßhändlers für seine Mission. Ungeachtet des Kriegs habe dort schon viel Modernisierung stattgefunden, sagt er. „Da hätten wir als innovationsstarke Wirtschaft eine große Zahl von Möglichkeiten, dies zu begleiten.“