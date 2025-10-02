Damit aus einer Krise keine Krankheit wird

Jede Dritte fühlt sich seelisch stark belastet. Nicht all brauchen psychologische Hilfe. Doch sie alle können etwas tun, um nicht ernsthaft krank zu werden.
Stressbelastung ist keineswegs ein Randphänomen: Nach Worten des Psychologen Alexander Karabatsiakis sind Menschen aller Alters- und Berufsgruppen davon betroffen. Am Donnerstag (2. Oktober) gab er bei einer Pressekonferenz der European Depression Association (EDA) einige Tipps, was man in dieser Situation tun kann – vor dem Europäischen Depressionstag am Sonntagn (5. Oktober).