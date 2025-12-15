Bei der Beratungsstelle für Essstörungen bei der Caritas in Ludwigsburg fanden Betroffene unkompliziert und schnell Hilfe. Wegen fehlender Mittel ist zum Jahreswechsel Schluss.
In ihrer Kindheit lernt Simone (Name von der Redaktion geändert) schnell, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen kann. Ein Elternteil ist psychisch erkrankt, über Probleme, Emotionen und den ständigen Leistungsdruck kann sie mit niemandem sprechen. Mit 13 findet sie ein fatales Ventil: Sie lernt, dass Essen etwas ist, das sie selbst steuern und kontrollieren kann. Die junge Simone entwickelt eine Anorexie: Magersucht, später eine Bulimie.