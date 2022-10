1 Hilary Swank beim Besuch der TV-Show "Good Morning America" in New York. Foto: Getty/Gotham/GC Images

Baby-Glück für Hilary Swank (48): Die Schauspielerin verrät im US-Fernsehen, dass sie Mutter wird. Die 48-Jährige und ihr Ehemann, der Unternehmer Philip Schneider, erwarten sogar Zwillinge.

Den Geburtstermin möchte Hilary Swank noch nicht verraten

"Ich werde eine Mutter", schwärmte Swank am 5. Oktober in der Sendung "Good Morning America". "Und nicht nur von einem, sondern von zwei [Kindern]", erklärte die Oscarpreisträgerin weiter. Schon "lange" habe sie sich gewünscht, dieses Glück mit der Welt teilen zu können. Es sei schön, endlich darüber sprechen zu können, so Swank. Eine Frage nach dem voraussichtlichen Geburtstermin der Zwillinge wollte die 48-Jährige aber noch nicht beantworten.

Swank ist unter anderem bekannt für Filme wie "Million Dollar Baby" und "Boys Don't Cry", für die sie jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Nach rund zwei gemeinsamen Jahren hatten sich die Schauspielerin und ihr heutiger Ehemann Schneider 2018 das Jawort gegeben. Die Zwillinge sind die ersten Kinder des Paares.