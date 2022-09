1 Hilary Mantel ist mit 70 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: dpa/Jonathan Brady

Die britische Schriftstellerin Hilary Mantel ist tot. Wie aus Medienberichten hervorgeht, starb die erfolgreiche Autorin „plötzlich, aber friedlich" im Kreise ihrer Familie.















Die britische Schriftstellerin Hilary Mantel ist tot. Wie ihr Verlag in Großbritannien der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Freitag mitteilte, starb die Erfolgsautorin „plötzlich, aber friedlich“ im Kreise ihrer Familie. Sie wurde 70 Jahre alt.

Die vielfach ausgezeichnete Autorin, Kritikerin und Juristin wurde mit historischen Romanen weltberühmt. Für den Roman „Wölfe“ wurde sie 2009 mit dem Booker-Preis, dem wichtigsten britischen Literaturpreis, ausgezeichnet. Mit „Falken“ gewann Mantel 2012 den Preis erneut. 2022 kam ihr letztes Buch, der Band „Learning to Talk“, heraus.

Ihr Verlag HarperCollins beschrieb Mantel gegenüber PA als „eine der größten englischen Erzählerinnen dieses Jahrhunderts. Ihre bewunderten Werke werden als moderne Klassiker angesehen.“