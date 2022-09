Großeinsatz in Stammheim Brand in Schreinerei hält Feuerwehr in Atem

In der Nacht zum Dienstag gerät eine Schreinerei in Stammheim in Brand. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei eilt zum Ort des Geschehens. Die Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig. Die Einzelheiten.