Hightech-Pinkeln hat seinen Preis

1 Nicht ganz billig, in der Benutzung aber kostenlos: So sehen die neuen Toilettenhäuschen in der Landeshauptstadt aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bis Ende 2026 sollen alte Säulentoiletten ersetzt sein. Auf die europaweite Ausschreibung meldeten sich zwei Bieter – mit einem Preisunterschied in zweistelliger Millionenhöhe.











In der Landeshauptstadt hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Die der voll automatisierten öffentlichen Toilettenanlage, bei der nicht nur das WC, sondern auch der Boden nach jeder Benutzung mit Wasser gespült wird. Und das kostenfrei. Das erste Häuschen mit drei Kabinen hat am Rand des Marienplatzes Aufstellung genommen, mit Glasfassade im RAL-Ton 249005, „Bleuweiß“. Eigentlich sollten bis Jahresende 34 dieser Anlagen stehen, die die alten Säulentoiletten ersetzen. Sieben davon an neuen Plätzen wie der Villa Berg, der Egelseer Heide, dem Max-Eyth-See, Hohenheimer Park, im Lindenschulviertel oder Am Weißenhof. Nun hat die Stadt die Vollausstattung bis Ende 2026 angekündigt. In den Außenbezirken sollen die Häuschen weniger urban wirken, sie erhalten eine Holzfassade. Der Gestaltungsbeirat hatte die Auswahl mitbestimmt.