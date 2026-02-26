Hightech: Japanische Firma wirbt mit Waschmaschine für Menschen

1 Im Hightechland Japan gibt es jetzt eine Waschmaschine für Menschen. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Duschen war gestern. Im Hightechland Japan gibt es jetzt eine Waschmaschine für Menschen zu kaufen - für den Preis eines Sportwagens.











Tokio - Hightech-Toiletten, die auf Knopfdruck den Allerwertesten spülen und trocken föhnen, gehören in Japan zum Alltag. Seit Neustem gibt es nun auch eine Waschmaschine, die gleich den ganzen Menschen säubert - in 15 Minuten, von Kopf bis Fuß, inklusive Trockenvorgang, wie die Firma Yamada Holdings zum Verkaufsstart der "Mirai Human Washing Machine" mitteilte. Sobald man sich in die 2,3 Meter lange Kapsel gelegt hat und die Luke schließt, strömt warmes Wasser ein. Die Reinigung erfolgt mit ultrafeinen Mikrobläschen.