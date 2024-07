Hightech in der Entwicklung: Superrechner macht Wärmepumpen leiser

1 Mit Hochleistungscomputern lassen sich die Luftströme in einem Belüftungsgerät mit zwei Ventilatoren simulieren. Foto:

Computersimulationen helfen in vielen Branchen bei der Entwicklung neuer Produkte. Unternehmen können dabei auch auf externe Hochleistungsrechner zurückgreifen. Ein Beispiel dafür ist der Ventilatorspezialist ebm-papst.











Link kopiert



Wer klimafreundlich heizen will, kommt in vielen Fällen nicht an einer Wärmepumpe vorbei. Doch die Luft-Wasser-Wärmepumpen, die an immer mehr Gebäuden zu sehen sind, produzieren teilweise störende Geräusche. Ursache können zum Beispiel die Ventilatoren im Inneren sein. Sie transportieren große Mengen Luft durch den Wärmetauscher, über den der Umgebung Wärme entzogen wird, um Gebäude zu heizen oder Wasser zu erwärmen.