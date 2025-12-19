Während die Bundesliga pausiert, läuft der internationale Sport zwischen den Jahren auf Hochtouren. Von der Darts-WM über die Premier League bis zur Vierschanzentournee - zwischen Weihnachten und Neujahr warten zahlreiche Highlights. Hier sind die Spiele zu sehen.

Zwischen den Feiertagen kehrt für viele Menschen Ruhe ein - sportlich gilt das allerdings nicht. Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel läuft der internationale Sportbetrieb auf Hochtouren. Zahlreiche Ligen und Wettbewerbe nutzen die hohe Aufmerksamkeit dieser Zeit für Traditionsspiele, Spitzenduelle und Klassiker, die sich fest im Kalender etabliert haben. Fans müssen also auch während Plätzchen und Familienbesuchen nicht auf Live-Sport verzichten.

Darts-WM im Alexandra Palace Ein Dauerbrenner zum Jahreswechsel ist die Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace. Das Turnier läuft vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 und pausiert lediglich an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester. In Deutschland sind alle Sessions frei empfangbar zu sehen: Sport1 überträgt im TV, im Livestream und über die eigene App, auch Joyn zeigt die WM kostenlos. Zusätzlich sind sämtliche Spiele bei DAZN abrufbar.

Premier League ohne Pause

Im Fußball steht traditionell die englische Premier League im Mittelpunkt. Während die Bundesliga pausiert, rollt der Ball auf der Insel ununterbrochen weiter. Zwischen dem 26. Dezember 2025 und dem 1. Januar 2026 stehen gleich zwei Spieltage an, darunter zahlreiche Duelle der Topklubs wie Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United und Chelsea. Sky überträgt alle Begegnungen live im Fernsehen und im Stream, inklusive des Boxing Day und der Neujahrspartien.

NBA und NFL feiern Weihnachten

Auch Basketballfans kommen auf ihre Kosten. Die NBA zelebriert am 25. Dezember ihre Weihnachtsspiele, die seit Jahren zu den Quotenhighlights der Saison gehören. Danach setzt sich der enge Spielrhythmus bis Neujahr fort. In Deutschland zeigt Prime Video viele Partien exklusiv, Sky ergänzt das Angebot mit ausgewählten Live-Spielen.

Die NFL nutzt die Feiertage ebenfalls für hochkarätige Begegnungen. Die Christmas Games am 25. und 26. Dezember sind fester Bestandteil des Spielplans, dazu kommen die entscheidenden Partien der Week 17 im Rennen um die Playoffs. DAZN überträgt alle Spiele live, einzelne Begegnungen könnten zusätzlich bei RTL zu sehen sein.

Vierschanzentournee startet in Oberstdorf

Ein fester Bestandteil des Wintersportkalenders ist natürlich auch die Vierschanzentournee. Sie beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet traditionell am 6. Januar mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen. Die Wettkämpfe in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen werden live von ARD, ZDF und Eurosport übertragen, ergänzt durch die jeweiligen Online-Streams.

Auch auf dem Eis wird gespielt: In der Deutschen Eishockey Liga endet die Weihnachtspause bereits am 26. Dezember. Mehrere Spieltage bis zum Jahresende sind angesetzt, alle Partien sind live bei MagentaSport zu sehen.