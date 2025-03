Lockls Traumtor entscheidet Partie in Frankfurt - Highlights im Video

Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg beim FSV Frankfurt gefeiert. Das Tor des Tages erzielte Per Lockl per Freistoß.