Der 1. Göppinger SV hat in der Regionalliga Südwest im Abstiegskampf einen Punkt beim FC Gießen geholt. Hier gibt es die Tore im Video.











Mo Baroudi hat dem Regionalligisten 1. Göppinger SV nach drei Niederlagen in Serie mit seinem Tor in der 88. Minute ein glückliches 1:1 beim FC Gießen gerettet. "Vielleicht fühlt sich dieses Unentschieden im ersten Moment nicht genug an. Aber es war unfassbar wichtig, diesen Punkt mitzunehmen", sagte GSV-Coach Gianni Coveli. "Wir werden bis zum letzten Tag weiter dran glauben und wollen unseren Traum vom Klassenverbleib erfüllen."